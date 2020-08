Roma: rubano nei negozi dell'outlet a Castel Romano, arrestate due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate ieri durante i controlli effettuati dagli agenti di polizia in due diverse occasioni. Le prime a finire in manette per furto sono state due donne, una 25enne romana e una 50enne ucraina. Le due, all’interno dell’outlet di Castel Romano si sono introdotte in alcuni negozi di articoli per bambini e di articoli sportivi rubando merce per un valore di 200 euro. Individuate dagli agenti in via Ponte di Piscina Cupa, sono state fermate e arrestate per furto aggravato. Un 47 italiano agli arresti domiciliari, invece, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione a Frascati in via Gian Battista Janari e arrestato per evasione. (Rer)