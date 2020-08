Scuola: Ascani (Pd), nuove risorse nel decreto Agosto anche per affitto spazi alternativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani, in un post su Facebook dichiara: "Due giorni fa ho incontrato virtualmente il 'tavolo scuola' della Toscana. Oggi farò lo stesso, in presenza, con quello del Friuli Venezia Giulia. Lunedì e martedì andrò in Sicilia a visitare alcune scuole", si legge in un post. "Intanto la notizia arrivata ieri sera dal ministero dell’Economia e delle Finanze dell’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato 84.808 docenti e 11.323 Ata è molto importante e va nella giusta direzione. Nel decreto agosto, poi, arriveranno molte altre risorse per la ripartenza, comprese quelle per consentire agli Enti Locali di affittare spazi alternativi, in caso di necessità. La scuola deve ripartire a settembre. Tutti - conclude Ascani - devono poter rientrare in presenza e in sicurezza. Nessuno deve perdere più neppure un’ora di lezione". (Rin)