Speciale difesa: ex ufficiale MI6 britannico, bisogna fare di più per fermare le interferenze russe

- Secondo l'ex ufficiale dell'MI6 Cristopher Steele, in un'intervista rilasciata al parlamentare conservatore Damian Collins nel podcast Infotagion, c'è bisogno di uno sforzo unitario per impedire alla Russia di distruggere e distorcere la vita politica nazionale britannica. Steele è uno degli ufficiali responsabili del dossier che ipotizzava un certo grado di collusione tra la Russia e la campagna elettorale dell'attuale Presidente statunitense nel 2016. Secondo Steele, il Regno Unito sarebbe 'rimasto indietro' nello scoraggiare questo genere di attività da parte del Cremlino. L'ex ufficiale dei servizi segreti britannici ha inoltre aggiunto che tutti i partiti politici sono potenzialmente sotto tiro, che sia attraverso donazioni opache o attacchi cyber, e tutte le parti devono fare uno sforzo unitario per aiutare i servizi di sicurezza a combattere questa minaccia. (Rel)