Speciale difesa: Marina, al via le campagne d’istruzione 2020 delle navi Etna e Durand de la Penne

- Il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne e la rifornitrice Etna della Marina militare giovedì 6 agosto hanno lasciato rispettivamente i porti di Livorno e Taranto per svolgere le tradizionali campagne d’istruzione 2020 a favore dei frequentatori dei diversi istituti di formazione della Forza armata. 122 allievi (di cui 19 stranieri) appartenenti al corso “Spartani” della seconda classe dell’Accademia navale di Livorno imbarcheranno a bordo di nave De la Penne per continuare il percorso di crescita professionale, iniziato lo scorso anno a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, entrando a far parte di un contesto prettamente militare, diverso e strettamente operativo. La campagna, si legge in una nota, si svolgerà infatti nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, missione che prevede il dispiegamento di un dispositivo aeronavale per garantire attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello Stretto di Sicilia. Nave Etna invece sarà impegnata con 80 Allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto, che seguiranno un intenso programma addestrativo durante il quale apprenderanno le scienze nautiche e marinaresche, in un contesto lavorativo peculiare, acquisendo così una conoscenza diretta delle varie attività del “professionista del mare" secondo le tradizioni ed i valori etici che, oggi come ieri, continuano ad ispirare gli uomini e le donne della Forza armata. (Com)