Rifiuti: Bordoni (Lega), continua guerra Raggi-Zingaretti, ma pagano cittadini

- "Continua la guerra dei Rifiuti tra Raggi e Zingaretti ma di mezzo ci vanno solo i cittadini. La sindaca rinnova l'ordinanza che vieta il conferimento dei rifiuti urbani per 'i fuori Comune' ". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Un provvedimento che alla luce delle dichiarazioni di ieri ha il sapore della rappresaglia; non si vuole solo dare la caccia agli 'zozzoni' ma si vuole colpevolizzare la provincia - aggiunge Bordoni -. La Raggi ammette che la situazione a Roma è fuori controllo ma i pendolari non sono degli estranei né vanno trattati come tali, portano soldi a Roma consumando nella Capitale, mentre la sindaca non è capace di prendersi una responsabilità, continua a parlare di import ed export di rifiuti ma nemmeno una parola sul porta a porta e sul riciclo. Non si valorizza il ciclo dei rifiuti come una risorsa ma si dà solo la colpa dell'emergenza rifiuti a Roma ai pendolari, proseguendo - conclude Bordoni - sulla strada di ordinanze che non risolvono i problemi della città".(Com)