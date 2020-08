Spagna: tribunale belga respinge richiesta estradizione ex ministro catalano Puig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Belgio ha respinto la richiesta di estradizione dell'ex ministro della Cultura catalano Lluís Puig, presentata dalla Corte suprema spagnola per presunta appropriazione indebita di fondi pubblici nel caso del processo contro il referendum illegale del primo ottobre 2017. Secondo la sentenza, 'l'autorità che lo ha emesso non è competente". Si tratta di una notizia che è stata accolta con favore dall'ex presidente catalano Carles Puigdemont scappato anche lui in Belgio per sfuggire alla giustizia spagnola. "Lo abbiamo denunciato fin dall'inizio e il gruppo di lavoro del comitato per i diritti umani dell'Onu lo ha detto. Ora il sistema giudiziario belga lo conferma: la Corte suprema non è competente a perseguirci e a giudicarci", ha affermato in un tweet Puigdemont, che gode tra l'altro dell'immunità di eurodeputato, aggiungendo che "nel regno di Spagna i diritti fondamentali non sono rispettati". Questa sentenza, tuttavia, è il primo round di una battaglia che potrebbe durare diversi mesi, e potrà essere impugnata in altre due Corti di appello ed in Cassazione. (Spm)