- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "preoccupano le notizie di stampa sull’apertura indiscriminata al 5G di Pechino da parte del governo italiano: Conte e il suo governo filo-cinese vanno fermati, l’Italia", conclude l'ex ministro dell'Interno in una nota, "non può diventare la colonia europea di una dittatura comunista". (Com)