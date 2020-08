Omofobia: Verdi, omosessualità non è malattia, stupidità consigliere Municipio XII Roma si

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanniamo fermamente le inaccettabili dichiarazioni del consigliere del Municipio XII di Roma, Massimiliano Quaresima, riguardo alla supposta correlazione tra i vaccini e omosessualità. Tali illazioni sono figlie dell'ignoranza e di una mentalità chiusa e arretrata che deve essere estranea alla politica. Non è l'omosessualità ma piuttosto la stupidità a dover essere considerata una malattia". Lo dichiarano, in una nota, Silvana Meli e Guglielmo Calcerano, co-portavoce Verdi-Europa Verde Roma e Patrizia Di Luigi, consigliera Verdi-Europa Verde Roma del municipio XII di Roma. "Proprio per contrastare questi comportamenti intolleranti come quello di Quaresima, che non riconosco come capogruppo, ho sottoscritto con il gruppo di maggioranza la mozione a sostegno dell'adesione della campagna nazionale 'Dà voce al rispetto' - continuano i Verdi -. Le sue dichiarazioni sono molto pericolose perché vanno a toccare un aspetto intimo della persona. È compito delle amministrazioni e delle scuole quello di attuare campagne di informazione per contrastare il bullismo nei confronti delle diversità. Come Verdi, ribadiamo il nostro sostegno al disegno di legge contro l'omofobia, a prima firma Alessandro Zan, e il nostro impegno nella lotta per i diritti della comunità Lgbt+ e di tutte le minoranze", concludono gli ecologisti. (Com)