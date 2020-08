Libano: presidente Aoun non esclude “interferenze esterne” tra cause esplosione Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si escludono “interferenze esterne” come possibili cause delle devastanti esplosioni avvenute lo scorso 4 agosto a Beirut, in Libano, che hanno provocato 157 morti e 5.000 feriti. Lo ha dichiarato oggi il presidente libanese, Michel Aoun, parlando ai giornalisti. Nelle dichiarazioni alla stampa, Aoun ha sottolineato che le indagini su quanto accaduto stanno seguendo tre filoni principali. Il primo mira a comprendere in quale modo il materiale potenzialmente esplosivo sia stato introdotto e situato nel magazzino da cui è scaturito l’incendio, il secondo se l’esplosione è stata provocata da un incidente o invece dalla negligenza dei gestori del magazzino. Infine il presidente ha indicato che il terzo filone di indagine vaglia l’ipotesi “di interferenze esterne” che hanno portato all’esplosione, compreso l'utilizzo di ordigni o missili.(Res)