Moldova: presidenza Assemblea parlamentare per cooperazione economica Mar Nero nel 2021

- Il parlamento della Moldova deterrà la presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero nella prima metà del 2021. Lo riferisce il parlamento di Chisinau con un comunicato. Secondo il principio di rotazione, la Moldova assumerà la presidenza dell'Apcemn dalla Grecia, nella sessione plenaria che si terrà a dicembre 2020. Ieri si è svolta la 55ma sessione plenaria dell'Apcemn in formato online. L'Assemblea parlamentare per la cooperazione economica del Mar Nero è stata istituita nel 1993 a Istanbul. Attualmente, Apcemn comprende delegazioni dei parlamenti di 12 Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione economica sul Mar Nero: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, Romania, Russia, Serbia, Turchia, Ucraina. (Moc)