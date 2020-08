Corea del Sud: capo personale e altri 5 funzionari della presidenza offrono le dimissioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico sudcoreano, formazione di governo guidata dal presidente Moon Jae-in, ha rilanciato i piani per l’istituzione di una capitale amministrativa nel paese, nel tentativo di contribuire a placare il problema della bolla dei prezzi immobiliari che grava sul consenso goduto dall’amministrazione in carica. L’iniziativa era stata proposta per la prima volta nel 2004, ma era stata bollata come incostituzionale dalla Corte costituzionale di quel paese, che aveva definito lo status di capitale attribuito a Seul come un fatto stabilito dalla “costituzione consuetudinaria” del paese. A riesumare l’iniziativa, alla fine del mese scorso, è stato il capogruppo del Partito democratico all’Assemblea nazionale, Kim Tae-nyeon, che ha proposto il trasferimento delle sedi della Presidenza, dell’Assemblea nazionale e dei ministeri a Sejong, per lenire i problemi di sovrappopolamento e gli eccessivi prezzi degli immobili a Seul. Kim ha proposto l’istituzione di una commissione parlamentare ad hoc per discutere la questione. (segue) (Git)