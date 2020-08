Torino: sosta a pagamento sospesa dal 10 al 22 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 10 al 22 agosto, a Torino, sarà sospesa la sosta a pagamento: come sempre nelle due settimane centrali di agosto di potrà parcheggiare nelle strisce blu senza costi. La novità non riguarda i parcheggi a barriera e in struttura, dove invece si continuerà a pagare. Gli abbonamenti ai parcheggi GTT acquistati per settembre potranno essere utilizzati dal 24 agosto. Prosegue intanto la sospensione della Ztl, che è stata prorogata fino a venerdì 2 ottobre. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Appendino lo scorso 4 agosto. (Rpi)