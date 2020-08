Kosovo: presidente Thaci, da rispetto misure contro coronavirus passa ritorno alla normalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto martedì il vicepremier del Kosovo Driton Selmanaj ha reso noto di essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha confermato lo stesso vicepremier scrivendo su Facebook, chiarendo di aver effettuato il test lunedì e di aver ottenuto il risultato. "Dal momento in cui ho fatto il test mi sono messo in isolamento e starò in casa per le prossime due settimane", ha dichiarato il vicepremier, anche sulla scia delle polemiche alimentate dall'opposizione secondo cui il premier Avdullah Hoti, risultato anch'egli positivo, non si sarebbe messo subito in autoisolamento mettendo a rischio la salute di diverse persone. (segue) (Seb)