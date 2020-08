Decreto Agosto: Bonetti, bene accesso credito enti non commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto Agosto è stata accolta la proposta di Italia Viva di consentire l’accesso al credito per tutti gli enti non commerciali, per la quale da tempo, in particolare, si batte l’onorevole Maria Chiara Gadda. È un altro passo per valorizzare quel patrimonio del nostro Paese, rappresentato dal terzo settore, nel quale Italia Viva crede fortemente per la crescita delle nostre comunità". Lo scrive su Facebook il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. "Nelle misure che abbiamo costruito in questi mesi di emergenza, io stessa ho voluto riconoscerne la centralità come soggetto che è parte integrante della comunità educante. Continueremo a lavorare perché si investa con ancora più coraggio in questo settore. La vera sfida è questa", conclude. (Com)