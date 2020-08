I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola, Azzolina annuncia: "Assumeremo 84.808 insegnanti precari" - "Assumeremo 84mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11mila Ata. Una bella notizia per la scuola". Lo ha detto ieri il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'In Onda' su La7, confermando il via libera da parte del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Azzolina ha poi aggiunto che i docenti saranno assunti per metà attraverso le Graduatorie a esaurimento e per metà attraverso le graduatorie dei vecchi concorsi. "Entro la prima settimana di ottobre - ha detto - partiranno i nuovi concorsi". Altri 40.000 docenti saranno assunti da settembre a luglio (più di diecimila bidelli), ma in caso di lockdown saranno licenziati senza alcuna indennità.Coronavirus: Speranza a "La Stampa", giovani fate attenzione, siete principale veicolo di contagio - "Voglio lanciare un appello ai giovani. In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo. Alle ragazze e ai ragazzi dico: state attenti, perché voi siete il veicolo principale del contagio in questo momento". Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista al quotidiano "La Stampa". "La situazione è seria. È vero che l’Italia in questa fase sta meglio degli altri Paesi, ma è pura illusione pensare che, mentre nel resto d’Europa il contagio riparte e già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini", ha aggiunto. "I ragazzi forse non sanno che oggi l'età media del contagio è scesa a 40 anni mentre solo due mesi fa era 60-65 anni. E' chiaro quindi che i giovani sono un veicolo di contagio potenziale pericolosissimo, e non tanto per se stessi. Il vero rischio - ha concluso - è che, tornati a casa dalla movida, possano contagiare i loro genitori o i loro nonni".Università: Manfredi, ripartenza a settembre ma al 50 per cento - "L'università ripartirà con un affollamento delle aule al 50 per cento. Determinerà un modello di organizzazione che terrà una parte degli studenti in aula e un'altra online anche a richiesta degli studenti. Ci sarà un'organizzazione flessibile". A chiarirlo è il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenuto ad "Agorà Estate" su Rai3. "Ci sono anche gli studenti stranieri che avranno difficoltà ad arrivare in Italia a causa della situazione pandemica", ha aggiunto.Coronavirus: Inail, oltre 51.300 i contagi sul lavoro - Sono 51.363 i casi di contagio sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail alla data del 31 luglio, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno e pari al 18 per cento del totale delle denunce di infortunio registrate dall’inizio dell’anno, mentre i casi mortali sono 276 (+24), circa un terzo del totale dei decessi denunciati. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel settimo report nazionale realizzato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto e disponibile a partire da oggi sul sito istituzionale. Ma se i decessi si concentrano soprattutto tra gli uomini (83,3 per cento) e nelle fasce d’età tra i 50 e i 64 anni (69,9 per cento) e oltre i 64 anni (20,0 per cento), con un’età media di 59 anni, il rapporto tra i generi si inverte per i contagiati sul lavoro complessivi, che, nel 71,4 per cento dei casi, riguardano le donne, con un’età media di 47 anni. In Lombardia oltre un terzo dei contagi e quasi la metà dei decessi. L’analisi territoriale evidenzia che oltre l’80 per cento delle denunce arrivano dalle regioni settentrionali del Paese: il 56,3 per cento dal Nord-Ovest e il 24,2 per cento dal Nord-Est, seguiti da Centro (11,8 per cento), Sud (5,7 per cento) e Isole (2,0 per cento). Per quanto riguarda, invece, i contagi con esito mortale, la percentuale del Nord-Ovest sale al 57,6 per cento, mentre il Sud, con il 15,2 per cento dei decessi, supera Nord-Est (13,1 per cento), Centro (12,3 per cento) e Isole (1,8 per cento). La regione più colpita è la Lombardia, con oltre un terzo dei casi denunciati (36,2 per cento) e il 43,8 per cento dei decessi.Decreto Agosto: Coldiretti, bonus ristoranti salva filiera da crack di 8 miliardi - Il bonus ai ristoranti che utilizzano prodotti 100 per cento Made in Italy è importante per sostenere l'intera filiera agroalimentare nazionale dal campi alla tavola che subisce una perdita stimata in 8 miliardi nel 2020 per mancati acquisti di cibi e bevande, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dai formaggi ai salumi, dalla frutta alla verdura per il crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza coronavirus. E’ quanto afferma in una nota la Coldiretti in riferimento al decreto Agosto nel sottolineare l’importanza di sostenere la ripresa del settore con contributi a fondo perduto a tutte le imprese di ristorazione per l'acquisto di prodotti agroalimentari 100 per cento Made in Italy. A causa della pandemia i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa - sottolinea la Coldiretti - sono stimati in calo del 40 per cento nel 2020 con un effetto negativo a valanga sull’intera filiera agroalimentare. (Rin)