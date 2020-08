I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: inseguimento in zona Tribunale di un ladro di auto, urta un tram e si schianta su colonnina telefonica - Un’auto inseguita dalla polizia urta un tram e poi sale sul marciapiedi e va a sbattere contro una colonnina telefonica. È successo ieri sera in zona Cinque Giornate, nel centro di Milano, a un passo dal Palazzo di Giustizia. Intorno alle 22 gli agenti della Squadra Mobile, mentre passavano per via Caldara, hanno notato un uomo seduto sul lato passeggero di un’automobile di grossa cilindrata parcheggiata che stava armeggiando all'interno dell'abitacolo in modo sospetto e appena fuori altri due ragazzi che si guardavano attorno. Subito dopo il malintenzionato, un 22enne moldavo, è uscito velocemente dalla vettura e si è messo alla guida di un'altra automobile. Dopo essersi reso conto di essere inseguito dalla polizia, ha cominciato una pericolosa fuga per le vie del centro, fino a quando, giunto in piazza Cinque Giornate, incurante dell'alt intimatogli dagli agenti, ha prima urtato il tram della linea 19 e poi è salito con l'automobile sul marciapiede, trascinando i panettoni di cemento e i corrimano e infine schiantandosi contro una colonnina telefonica. Dopo aver tentato di fuggire a piedi, il 22enne è stato fermato in via Fontana dagli agenti e arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. (segue) (Rem)