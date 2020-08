I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: sindacati, risorse per nuove assunzioni in Lombardia insufficienti per riapertura in sicurezza - Secondo i sindacati della scuola le risorse assegnate alla Lombardia per nuove assunzioni sono “nettamente insufficienti per garantire l’apertura in sicurezza delle nostre scuole e sproporzionate rispetto alle altre regioni”, dal momento che la regione è quella con “il numero più elevato di popolazione scolastica e di istituti e quella che è stata più colpita dalla pandemia e dove tutt’ora sono presenti il numero maggiore di casi positivi”. Si tratta - ricordano Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals, Gilda Unams - di 97.901.736,10 euro per l’anno scolastico 2020/21. “Per i primi quattro mesi dell’anno - spiegano le sigle - ci saranno ben 37.814.745,66 euro ovvero in termini di personale la possibilità di assumere 5095 collaboratori scolastici oppure 3703 docenti infanzia/primaria o in alternativa 3406 docenti per la secondaria”. Risorse “insufficienti e sproporzionate” secondo i sindacati, che avanzano “il sospetto che da parte dell'Usr e degli Uffici scolastici territoriali sia stata fatta una campagna di dissuasione nei confronti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche per non far richiedere organici aggiuntivi”. (Rem)