Iraq-Arabia Saudita: telefonata ministri del Petrolio, focus su accordo Opec+

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Ihsan Abdul Jabar, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo saudita Abdulaziz bin Salman. Lo riferisce un comunicato congiunto dei due ministri, citato dai media iracheni. Nel corso della telefonata il ministro Abdul Jabar ha affermato la “piena adesione” dell’Iraq all’accordo Opec +, che ha “raggiunto il 100 per cento fin dall’inizio di agosto”, e ha ribadito l’impegno di Baghdad a rispettarne le condizioni. Dal canto suo, anche il ministro saudita ha riaffermato il pieno sostegno di Riad all’accordo. In base all’accordo Opec+ l’Iraq si è impegnato a tagliare la produzione di petrolio di 850.000 barili al giorno, ma in agosto e settembre si impegnerà a ridurla ulteriormente di 400.000 barili giornalieri per compensare la sovrapproduzione dei mesi di maggio, giugno e luglio. L’adesione dell’Iraq all’accordo, inferiore al 50 per cento nei mesi di maggio e giugno, era già aumentata fino al 90 per cento nel corso del mese di luglio. (Res)