Tunisia: segretario Esteri all’Onu, noi impegnati nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è impegnata a combattere contro il terrorismo e la criminalità organizzata, conformemente agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e ai diritti umani. Lo ha dichiarato ieri la segretaria di Stato del dipartimento tunisino degli Affari esteri, Salma Ennaifar, durante un incontro in videoconferenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu sui legami fra terrorismo e crimine organizzato. Nel suo intervento Ennaifar ha segnalato che il terrorismo e la criminalità organizzata, “flagelli” per la pace e la sicurezza internazionali, sono causati e aggravati da fenomeni come instabilità politica, conflitti armati, corruzione e crisi sociali. La segretaria agli Esteri di Tunisi ha ricordato che la risoluzione 2532/2020 del Consiglio di sicurezza, promossa da Francia e Tunisia e adottata lo scorso primo luglio, richiede per il Covid-19 una tregua umanitaria in tutte le situazioni di conflitto armato ma prevede una deroga espressa per la lotta al terrorismo. Occorre che gli Stati prendano iniziative “globali e complementari” per combattere i terroristi, possibilmente creando accordi bilaterali e multilaterali per lo scambio di informazioni e per la messa in sicurezza dei confini. (Tut)