Svizzera: siglato accordo con Moderna per 4,5 milioni dosi di vaccino

- La Svizzera ha firmato un contratto con l'azienda statunitense Moderna per l’acquisto di 4,5 milioni dosi di vaccino, una quota sufficiente al trattamento di 2,25 milioni di persone. Oggi nel canton Ticino sono stati segnalati tre nuovi contagi rispetto a giovedì, mentre uno è stato registrato nei Grigioni. In nessuno dei due cantoni sono stati segnalati ulteriori decessi. Le misure di sicurezza ticinesi sono state prorogate ieri sino al 24 agosto e prevedono assembramenti con un massimo di 30 persone, mascherina obbligatoria per chi lavora nel ramo della ristorazione e un limite di 100 clienti nei locali con consumazione in piedi. Al contempo il Ticino ha deciso di non introdurre l'obbligo di portare la mascherina negli ambienti al chiuso. (Geb)