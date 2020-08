Sardegna: assessore Zedda, 650mila euro a favore di Siniscola e Posada per impiego ex lavoratori Legler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta complessivamente a 650 mila euro, per l'anno 2020, lo stanziamento a favore dei Comuni di Siniscola e di Posada, per la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Legler, che verranno impiegati ai fini della prosecuzione dei cantieri verdi per l'aumento e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale nei giorni scorsi, su proposta dell'assessore del Lavoro, Alessandra Zedda. "Prosegue l'impegno della Regione che mira alla riduzione della disoccupazione e a restituire la dignità del lavoro ai cittadini sardi". Commenta così l'assessore Zedda sulla misura economica stanziata per i Comuni a sostegno di 52 lavoratori dell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della Società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga. "È evidente - puntualizza l'assessore Zedda in una nota - che gli ammortizzatori sociali non devono essere l'unico strumento di sostegno al reddito ma vanno affiancati da azioni di politica attiva, e come in questo caso, con il coinvolgimento degli Enti del territorio". (segue) (Com)