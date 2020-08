Cina: traffico di droga, condannato a morte un quarto cittadino canadese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quarto cittadino canadese è stato condannato a morte in Cina in relazione ad un caso di traffico di droga. L’uomo, identificato in mandarino come Ye Jianhui, era sotto processo per traffico e produzione di droga ed è stato condannato insieme ad altri cinque imputati, secondo quanto annunciato dal tribunale popolare intermedio della provincia del Guangdong. Secondo il quotidiano cinese in lingua inglese “Global Times”, le autorità hanno sequestrato 217 chilogrammi di Mdma (o ecstasy) ai sei imputati, perseguiti per fatti risalenti al 2015 e al 2016. La condanna segue di 24 ore quella comminata ieri dal tribunale di Canton ai danni di un altro cittadino canadese, identificato in mandarino come Xu Weihong, anch’egli implicato in un caso di droga. In reazione ai fatti, il ministro degli Affari esteri canadese, Francois-Philippe Champagne, si è detto “profondamente preoccupato” e ha ribadito la ferma opposizione del governo di Ottawa alla pena di morta. “Lo abbiamo detto più e più volte al governo cinese e continueremo a farlo”, ha detto. (segue) (Cip)