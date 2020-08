Decreto Agosto: Dal Mas (FI), auspico Conte tenga fede impegno su cedolare affitti commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Franco Dal Mas, osserva: "Mentre il Consiglio dei ministri si accinge a varare il tanto atteso decreto legge Agosto, auspichiamo vivamente che il presidente del Consiglio, Conte, tenga fede a quanto dichiarato sulla necessità di approvare la cedolare secca per gli esercizi commerciali. Una misura davvero decisiva - continua il parlamentare in una nota - per risollevare un comparto fondamentale per l’economia del nostro Paese, letteralmente in ginocchio a causa degli effetti devastanti del Covid-19. Se non ora, quando?". (Com)