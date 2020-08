Trasporto aereo: Air Serbia e Turkish Airlines avviano voli in code sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie di volo Air Serbia e Turkish Airlines hanno raggiunto un accordo per avviare dei voli in code sharing tra Belgrado e Istanbul. Lo rende noto la compagnia Air Serbia attraverso un comunicato, precisando che le due compagnie di bandiera estenderanno nel prossimo futuro l'utilizzo del code sharing ad altre destinazioni. Grazie a questo accordo, prosegue la nota, Turkish Airlines e Air Serbia saranno in grado di mettere reciprocamente i propri codici di volo sui rispettivi voli tra Istanbul e Belgrado a partire dal 15 agosto. I voli congiunti offriranno collegamenti veloci e convenienti per i clienti che dovranno percorrere le tratte interessate dal nuovo accordo. "Siamo felici di aver sviluppato la nostra cooperazione con Turkish Airlines attraverso questo partenariato, che fornirà ai passeggeri di entrambe le compagnie maggiore scelta e flessibilità nell'organizzazione dei loro viaggi", ha dichiarato il responsabile di Air Serbia per le strategie commerciali, Jiri Marek. (Seb)