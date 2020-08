Roma: Atac, servizio metro in crescita del 7,1 per cento nei primi 6 mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio delle tre linee di metropolitane è cresciuto del 7,1 per cento nei primi sei mesi del 2020, malgrado le limitazioni del servizio determinate dalla norme Covid, superando i 4,56 milioni di chilometri. Lo comunica Atac in una nota. "Questo risultato - scrive la municipalizzata - si è ottenuto migliorando il dato 2019, che risultava già in crescita del 3,4 rispetto ai primi sei mesi del 2018. Significativo anche il dato delle interruzioni del servizio causa guasti che, con un solo caso registrato nei primi sei mesi del 2020, mostra un calo di oltre l'80 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2019, così come il risultato relativo alla disponibilità complessiva delle stazioni delle tre linee di metropolitane che, nei primi sei mesi del 2020, si attesta al 98,61 per cento contro il 98,18 per cento registrato nello stesso periodo del 2019. In netto miglioramento infine anche i dati relativi al funzionamento degli impianti di traslazione che, al netto di quelli in attesa di Revisioni Speciali/Generali/Straordinarie e quelli disattivati per variazione dei flussi in stazione a causa dell'emergenza covid 19, registrano un indice di funzionalità pari ad oltre il 97 per cento e in miglioramento di oltre il 7 per cento dal primo semestre 2019 al primo semestre 2020. Nel complesso, si conferma quindi il trend di miglioramento dei servizi erogati in metropolitana", conclude Atac. (Com)