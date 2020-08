Polonia: ministero Lavoro, tasso di disoccupazione a luglio al 6,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Polonia a luglio resta al 6,1 per cento, ovvero lo stesso livello di giugno. E' la stima preliminare compiuta dal ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali di Varsavia. L'agenzia di stampa "Pap" riporta le parole della titolare del dicastero, Marlena Malag, per la quale "la situazione sul mercato del lavoro sembra stabilizzarsi e le prime reazioni preoccupanti dei datori di lavoro e i loro annunci di grandi licenziamenti si sono chiaramente ridimensionate". E' la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus che l'indicatore della disoccupazione non è peggiorato di mese in mese. In termini assoluti, il numero di senza lavoro stimati dal ministero a fine luglio è di 1.030.200 persone, ossia 3.700 persone in più rispetto a giugno. (segue) (Vap)