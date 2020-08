Referendum: Gelmini (FI), ok a taglio parlamentari ma rischio processo legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo favorevoli al taglio dei parlamentari, e lo abbiamo anche votato. Da sempre il presidente Berlusconi è per una razionalizzazione del numero dei rappresentanti nelle Camere. Però anche noi condividiamo una critica: questo taglio non si inserisce in un progetto di efficientamento del Parlamento". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Radio Anch'io", su Radio1. "Oggi noi abbiamo un monocameralismo di fatto. Gli ultimi decreti - il 'Cura Italia', il liquidità, sarà così anche con il dl agosto - sono stati analizzati da una sola Camera. I 5 Stelle avevano sempre criticato lo strumento della fiducia, ma questo governo sta facendo un abuso del voto di fiducia", ha aggiunto. "Io credo che sarebbe importante rivedere i regolamenti parlamentari e accelerare l'approvazione delle leggi. Così noi rischiamo di aver risparmiato qualche soldo ma di non aver migliorato il processo legislativo. E questo è un problema anche per l'autorevolezza del Parlamento", ha concluso l'esponente azzurra. (Com)