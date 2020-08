Regno Unito-Cina: ministro Finanze Sunak, tenere "occhi ben aperti" con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito dovrebbe avere un approccio mirato a tenere gli "occhi ben aperti" rispetto alle sue relazioni con la Cina. Lo ha detto il ministro delle Finanze britannico, Rishi Sunak, all’emittente radiofonica “Lbc”, rispondendo a una domanda sul presidente cinese Xi Jinping: "Dovremmo tenere gli occhi ben aperti sul rapporto con la Cina, ovviamente è importante per noi in molti modi, a causa della fornitura di vari beni e come partner commerciale”, ha detto Sunak. “Dovremmo tenere gli occhi ben aperti sui nostri valori e interessi e dovremmo essere fermi nel difendere queste cose e nel proteggere noi stessi", ha detto il ministro. (Rel)