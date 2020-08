Romania: al via presentazione delle candidature per elezioni locali del 27 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato dato il via da oggi al periodo per la presentazione delle candidature per le elezioni locali del 27 settembre in Romania, quando verranno eletti i consiglieri locali, i consiglieri regionali, i sindaci e i presidenti di consiglio delle regioni. Lo ha annunciato l'autorità elettorale permanente della Romania con un comunicato. Secondo la decisione per l'approvazione del programma di calendario per lo svolgimento delle azioni necessarie per organizzare e condurre in buone condizioni le elezioni locali del 2020, l'ultimo giorno per la presentazione delle candidature è il 18 agosto mentre il 24 agosto verrà concluso un rapporto finale. Il presidente dell'Alleanza liberaldemocratica (Alde) romena, Calin Popescu-Tariceanu, ha già annunciato ieri che si candiderà per la carica di sindaco di Bucarest. (segue) (Rob)