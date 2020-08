Romania: al via presentazione delle candidature per elezioni locali del 27 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esperienza che ho acquisito come primo ministro, politicamente parlando, e come presidente del Senato sono estremamente utili per costruire una strategia e una visione per la città di Bucarest", ha detto Tariceanu nel corso di una conferenza stampa. Taricenu ha affermato di aver scoperto che "non esiste un candidato effettivamente liberale" nella capitale e che, come candidato con questo profilo, mira sui voti di tutti i cittadini di Bucarest. "Nicusor Dan, che partecipa alla corsa come candidato sostenuto dal Partito nazionale liberale (Pnl) e dall'Alleanza Usr-Plus, non ha un profilo liberale. L'altra candidata più importante è l’esponente socialdemocratica Gabriela Firea. Bucarest, da 30 anni, ha un elettorato liberale e credo che questo elettorato abbia bisogno di una rappresentanza adeguata, cioè di un candidato effettivamente liberale”, ha detto il leader dell’Alde. “Sono un liberale da 30 anni e penso che, al momento, visto che stiamo attraversando un periodo estremamente difficile generato dall'epidemia di coronavirus, non ci sia tempo per gli esperimenti. Abbiamo bisogno di persone esperte, persone con un certo peso", ha detto Tariceanu. (segue) (Rob)