Romania: al via presentazione delle candidature per elezioni locali del 27 settembre (3)

- Intervenuto sulla questione, il primo ministro romeno, Ludovic Orban, presidente del Partito nazionale liberale (Pnl), ha detto di essere fiducioso che i partner dei liberali nelle elezioni locali, Unione salvate Romania (Usr) e il Partito Plus, "capiranno che, per un successo comune, dobbiamo avere solo un avversario politico, che è il Partito socialdemocratico (Psd)". Secondo Orban, il Pnl continua la sua collaborazione con il il Partito movimento popolare (Pmp), nonostante il fondatore di Pmp, l'ex presidente Traian Basescu, abbia dichiarato che il partito nominerà il proprio candidato per la carica di sindaco generale di Bucarest, dopo essere stato escluso dall'accordo Pnl-Usr-Plus. (segue) (Rob)