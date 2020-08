Romania: al via presentazione delle candidature per elezioni locali del 27 settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban ha invece aggiunto che il suo unico messaggio in tal senso è continuare a collaborare con il Pmp. "Siamo aperti alla collaborazione nel Consiglio generale della capitale, nei consigli locali di Bucarest e che li consideriamo come partner. Sono arrivati a una formula tra Pnl e Usr-Plus per molte ragioni, non vorrei parlarne ora, ma dal mio punto di vista, il Pmp è nostro partner, sono nostri partner nel governo, contiamo sul loro sostegno in Parlamento e collaboreremo in tutti i consigli di contea, i consigli locali, al fine di formare maggioranze e garantire una buona amministrazione locale", ha dichiarato Orban. I leader di Pnl e Usr-Plus hanno annunciato, lo scorso primo agosto, in una conferenza stampa in piazza dell'università a Bucarest, che sosterranno candidati comuni alle elezioni locali sia per i sei sindaci di settori della capitale che per la carica di sindaco generale: il premier Orban ha affermato che "la destra moderna pro-europea ha aderito a un progetto congiunto per Bucarest". (segue) (Rob)