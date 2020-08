Romania: al via presentazione delle candidature per elezioni locali del 27 settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito movimento popolare (Pmp) nominerà il proprio candidato per la carica di sindaco di Bucarest, ha dichiarato invece da parte sua l'ex presidente della Romania, Traian Basescu, che ha già ricoperto questa carica dal 2000 al 2004, non ha ancora annunciato se correrà per un nuovo mandato. Basescu ha detto che "vuole dare una lezione all'Unione salvate la Romania (Usr)", essendo convinto che è la principale formazione che non ha voluta un'alleanza con il Pmp. L'ex presidente ha anche affermato che "qualcuno vuole che Nicusor Dan (candidato alla carica di sindaco di Bucarest, sostenuto dal Partito nazionale liberale e dall'Alleanza formata da Usr e il Partito Plus) rimanga senza il 10 per cento delle preferenze che il Pmp ottiene a Bucarest". "Noi abbiamo aspettato di stringere un'alleanza con i liberali e l'Usr e abbiamo scoperto ieri che non è possibile. Quindi stiamo avviando le procedure interne per la nomina dei candidati", ha proseguito ancora Basescu. (segue) (Rob)