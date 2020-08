Romania: al via presentazione delle candidature per elezioni locali del 27 settembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda sul perché il Pmp non è stato incluso in questa alleanza di destra, Basescu ha detto: "Non lo sappiamo. Difficile dirlo. Ho solo un ragionamento, dato che il Pmp è un partito che ottiene costantemente tra l'8 e il 10 per cento a Bucarest, da quando è stata fondato, molto probabilmente qualcuno vuole che Nicușor Dan rimanga senza questo 10 per cento nella competizione con la socialdemocratica Gabriela Firea. È una nostra analisi, non riusciamo a trovare una spiegazione del perché loro non vogliano questo 10 per cento". Secondo l'ex capo di Stato, "io non so perdere, non ho imparato questa cosa in politica e se entro nella competizione farò tutto il possibile per vincere. D'altra parte, il mio obiettivo principale è quello di dare una mano al Pmp, ma forse voglio anche dare una lezione anche all'Usr". (Rob)