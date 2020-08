Libano: ambasciatrice in Giordania si dimette in polemica con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice del Libano in Giordania, Tracy Chamoun, si è dimessa oggi accusando le autorità libanesi di negligenza per i drammatici fatti del porto di Beirut. Lo riferisce il portale libanese “Naharnet”. In un’intervista all’emittente libanese "Mtv", Chamoun ha affermato di “non poter più tollerare” l’inettitudine del governo. Le dimissioni di Chamoun fanno seguito a quelle del parlamentare Marwan Hamadeh, che ha abbandonato il suo seggio al Parlamento libanese accusando il governo di “inefficienza”.(Res)