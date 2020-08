Viabilità: per lavori pavimentazione previste chiusure su tangenziale Ovest ed Est di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A50 Tangenziale Ovest di Milano, per lavori di pavimentazione del Comune di Corsico dalle ore 7 alle ore 16 di lunedì 10 agosto verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S. 494 direzione MI-Lorenteggio da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico, sullo stesso complesso di svincolo (ramo per Ikea). Per lavori Terna di manutenzione ad un elettrodotto aereo, dalle ore 22 di giovedì 20 agosto alle ore 6 di domenica 23 agosto 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio/Cusago per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S. 494 MI-Lorenteggio/Vigevano per il successivo ingresso in carreggiata careggiata nord. Per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, dalle ore 22 di lunedì 24 agosto alle ore 6 di sabato 29 agosto 2020, esclusivamente in pari orario notturno per cinque notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S. 494 MI-Lorenteggio e Vigevano per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo MI-Baggio/Cusago per il successivo ingresso in carreggiata sud. (segue) (com)