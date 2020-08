Viabilità: per lavori pavimentazione previste chiusure su tangenziale Ovest ed Est di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A51 Tangenziale Est di Milano, per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, dalle ore 22 di martedì 18 agosto alle ore 6 di sabato 22 agosto 2020, esclusivamente in pari orario notturno per quattro notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Forlanini/Aeroporto Linate per carreggiata nord (direzione Usmate/Lecco-A4 TO-VE). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo C.A.M.M. per il successivo ingresso in carreggiata nord. Per attività di indagini strutturali dei manufatti, dalle ore 22 di lunedì 24 agosto alle ore 6 di martedì 25 Agosto 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. 3 Brugherio/Cologno M.se Nord MM2 da carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo Cologno M.se Sud per la successiva uscita da carreggiata nord. Dalle ore 22 di martedì 25 agosto alle ore 6 di mercoledì 26 agosto 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S. 415 Paullesee/ MI-S.ta Giulia per carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo MI-Mecenate per il successivo ingresso in carreggiata sud. (segue) (com)