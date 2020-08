Viabilità: per lavori pavimentazione previste chiusure su tangenziale Ovest ed Est di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 22 di mercoledì 26 agosto alle ore 6 di giovedì 27 agosto 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Via Palmanova per carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo S.S. 11 Cascina Gobba/MI-Via Padova per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Via Palmanova dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo Area di Servizio Gobba Ovest-MM2 per la successiva uscita da carreggiata nord. (com)