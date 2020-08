Napoli: il prefetto invita al ricordo della strage dei minatori di Marcinelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato sarà ricordato il sacrificio dei lavoratori italiani all'estero nella commemorazione del 64esimo anniversario della strage di Marcinelle, in Belgio. In quell'occasione, persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani che nell’immediato dopo guerra erano emigrati in Belgio in cerca di occupazione. Ci saranno cerimonie anche a Napoli, come ha riferito la Prefettura dato l'appello del prefetto Marco Valentini ai sindaci del territorio. (Ren)