Slovenia: coronavirus, Lubiana rimette Repubblica Ceca in lista paesi a medio rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha reinserito la Repubblica Ceca nella lista dei paesi a medio rischio in relazione alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'emittente radiofonica ceca "Cesky rozhlas". Il ministero degli Esteri di Praga spiega che la decisione è entrata in vigore a mezzanotte. I cechi che desiderano entrare in territorio sloveno dovranno sottoporsi a quarantena per 14 giorni. Coloro che hanno prenotato un soggiorno in Slovenia entro ieri non dovranno sottoporsi a quarantena a patto di fornire un test negativo al coronavirus. Il transito nel paese resta ammesso se dura meno di 12 ore. (Lus)