Trasporto aereo: Aeroflot annuncia cancellazioni 87 destinazioni, fra queste anche mete italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroflot ha annunciato ieri la cancellazione sino al 31 agosto dei suoi voli di linea regolari verso 87 destinazioni internazionali, a causa delle vigenti restrizioni epidemiologiche. Tra i paesi citati dal comunicato stampa ufficiale della compagna aerea c’è anche l’Italia, in particolare viene confermata la cancellazione dei voli regolari verso le città di Bologna, Venezia, Verona, Milano, Napoli, Roma e Rimini. I passeggeri che hanno acquistato i biglietti per le destinazioni elencate dopo il 1° maggio 2020 sul sito web della compagnia aerea o tramite il contact center riceveranno automaticamente un rimborso in conformità alla forma di pagamento effettuata. I passeggeri che hanno acquistato invece i biglietti presso le agenzie turistiche e gli uffici di Aeroflot dovranno contattarli direttamente per ottenere un rimborso. (Rum)