Istat: a giugno cresce il commercio estero ma pesa calo aprile

- "A giugno 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+16,1) che per le esportazioni (+14,4). L’incremento su base mensile dell’export è dovuto agli aumenti delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+15,6) sia verso l’area Ue (+13,3)". Lo ha riferito l'Istat nel report sul commercio estero per il secondo trimestre di quest'anno: "Nel secondo trimestre 2020, malgrado la crescita a maggio e giugno, la variazione rispetto al trimestre precedente resta ampiamente negativa sia per l’export (-24,8) sia per l’import (-21,8), a causa del forte calo registrato ad aprile". (Ren)