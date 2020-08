Istat: stime su saldo commerciale prevedono aumento 531 mln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A giugno 2020 l’export registra ancora un’ampia flessione su base annua (-12,1), ma in netta e progressiva attenuazione rispetto a maggio (-30,4) e aprile (-41,5); la contrazione è più marcata verso l’area extra Ue (-15,1) rispetto a quella Ue (-9,2). La flessione dell’import è più ampia (-15,6) ma anch’essa in evidente ridimensionamento (era -35,2 a maggio), ed è sintesi del calo degli acquisti da entrambi i mercati, più marcato dall’area extra Ue (-17,9) rispetto all’area Ue (-13,8)". Lo ha rilevato l'Istat nel report sul commercio internazionale per il secondo trimestre 2020: "Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla flessione tendenziale dell’export si segnalano prodotti petroliferi raffinati (-62,1), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-24,9), macchinari e apparecchi Nca (-8,4), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-9,4) e autoveicoli (-20,5). In aumento su base annua le esportazioni di computer, apparecchi elettronici e ottici (+12,6) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+2,3)". (segue) (Ren)