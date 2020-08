Bielorussia: Commissione elettorale, affluenza alle urne voto anticipato pari al 22,47 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne durante i primi tre giorni di votazioni anticipate alle elezioni presidenziali in Bielorussia si è attestata al 22,47 per cento. Lo ha riferito oggi la Commissione elettorale centrale bielorussa. La votazione anticipata è iniziata martedì in Bielorussia e durerà fino a domani. Più di 6,8 milioni di persone sono incluse nelle liste di voto. L'affluenza alle urne per i primi due giorni è stata del 12,75 per cento. Secondo la commissione, l'affluenza a Minsk è stata del 18,89 per cento; nella regione di Brest del 20,45 per cento; nella regione di Vitebsk del 21,18 per cento; nella regione di Gomel del 30,22 per cento; nella regione di Grodno del 20,05 per cento; nella regione di Minsk del 20,84 per cento; nella regione di Mogilev 26,14 per cento. Sono stati istituiti in totale 5.767 seggi elettorali per il voto, di cui 44 in varie ambasciate e consolati bielorussi dislocati in 36 paesi stranieri. Le elezioni presidenziali in Bielorussia sono previste per il 9 agosto, cinque persone sono registrate come candidate, tra cui l'attuale capo dello Stato, Aleksandr Lukashenko. La campagna è iniziata il 14 luglio e durerà sino all'8 agosto. La più alta affluenza durante le procedure di voto anticipato è stata del 36,05 per cento durante le elezioni presidenziali bielorusse nel 2015. (Rum)