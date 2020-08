Spagna: per "Abc" Juan Carlos sarebbe ad Abu Dhabi, prima tappa dopo aver lasciato il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'annuncio di lunedì scorso di abbandonare il paese a causa di varie vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, l'ex monarca spagnolo, Juan Carlos, si sarebbe diretto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, alcune ore prima che la notizia fosse resa pubblica. È quanto riferisce il quotidiano "Abc" secondo il quale il re emerito sarebbe salito a bordo di un jet privato partito da Parigi – con una breve tappa nella città spagnola di Vigo per accogliere Juan Carlos – con a bordo almeno cinque passeggeri, tra uomini della sicurezza e persone della cerchia più stretta. Alle 18, una volta atterrato nella capitale degli Emirati ha poi raggiunto l'Emirates Palace Hotel, uno degli alberghi più costosi al mondo (circa 11 mila euro a notte) e di proprietà del governo dell'Emirato. Secondo "Abc", gli Emirati sono la meta più sicura per Juan Carlos in quanto è quasi impossibile e molto rischioso essere fotografati a causa delle leggi molto severe in vigore in questo paese nei confronti dei cosiddetti "paparazzi".(Spm)