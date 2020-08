Malesia: produzione industriale in calo dello 0,4 per cento a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie emergenti della regione asiatica saranno le sole a livello globale a non scivolare in recessione nel corso del 2020. E’ la fosca previsione formulata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo World Economic Outlook, pubblicato il 14 aprile. L’Fmi prevede per quest’anno una decrescita globale nell’ordine del 3 per cento: secondo il Fondo, gli Stati Uniti sconteranno una recessione del 5,9 per cento, mentre il pil della Cina crescerà di appena l’1,2 per cento. “E’ molto probabile che quest’anno l’economia globale sconterà la sua peggiore recessione dai tempi della Grande Recessione”, negli anni Trenta del secolo scorso, ha avvertito il capo economista dell’Fmi, Gita Gopinath. “Sarà una crisi senza eguali”, ha aggiunto l’economista, sottolineando in particolare l’incertezza in merito alla sua intensità e durata. L’Fmi ritiene che l’Asia sarà l’unica regione del pianeta a non scivolare in recessione, mantenendo una crescita dell’1 per cento grazie all’apporto delle sue economie emergenti. Faranno eccezione la Thailandia, che potrebbe veder crollare il suo pil del 6,7 per cento, e la Malesia, cui il Fondo attribuisce una contrazione economica dell’1,7 per cento. (segue) (Fim)