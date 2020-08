Malesia: produzione industriale in calo dello 0,4 per cento a giugno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Asia-Pacifico, una tra le macro-regioni economicamente più dinamiche del pianeta, rischia di affrontare a causa della pandemia di coronavirus una crisi peggiore rispetto a quella asiatica del 1997. Le previsioni formulate negli ultimi giorni da organismi internazionali come la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo (Adb), da grandi agenzie di rating come Fitch, e da governi e banche centrali di diversi paesi della regione, contribuiscono a delineare il medesimo scenario: una battuta d’arresto dell’economia senza precedenti dalla fine degli anni Novanta, e che potrebbe addirittura degenerare in una recessione generalizzata, a seconda dei prossimi sviluppi e della durata dell’emergenza sanitaria globale. Diversamente dalla crisi asiatica del 1997, di natura finanziaria, e perlopiù circoscritta a livello geografico al Sud-est asiatico, quella che si manifesterà in tutta la sua drammaticità nei prossimi mesi sarà una crisi di portata globale, e che interesserà anzitutto l’economia reale. La crisi potrebbe dunque costituire il crogiolo per una ridefinizione dei rapporti di forza economici a livello mondiale, ma anche le maggiori potenze – inclusa la Cina, che pare essere uscita per prima dalla fase acuta della pandemia – difficilmente potranno agganciare la cosiddetta “ripresa a V”, in un contesto di pesante contrazione della domanda che accomuna e accomunerà tutti i mercati del globo. (segue) (Fim)