Sri Lanka: elezioni parlamentari, netta vittoria della famiglia Rajapaksa

- La famiglia politica più influente dello Sri Lanka, i Rajapaksa, si è assicurata una schiacciante vittoria alle elezioni generali tenute in quel paese mercoledì, 5 agosto, incassando così il secondo successo elettorale in meno di un anno grazie ad un messaggio incentrato sulla stabilità e sul nazionalismo. Sri Lanka Podujana Peramuna (Slpp), il partito politico guidato dai fratelli Gotabaya e Mahinda Rajapaksa – rispettivamente presidente e primo ministro dello Sri Lanka – si è assicurato 146 dei 225 seggi del parlamento singalese, ottenendo un record di quasi 6,8 milioni di preferenze e garantendo al partito una confortevole maggioranza, secondo i risultati definitivi divulgati dalle autorità elettorali del paese nella giornata di oggi, 7 agosto. La leadership dei Rajapaksa giunge in un contesto di ulteriore avvicinamento alla Cina, da cui il paese è sempre più dipendente per mantenere la sostenibilità del proprio debito. Negli ultimi anni Pechino si è affermata come primo creditore internazionale dello Sri Lanka, superando Stati Uniti, Giappone e India. I risultati delle elezioni di mercoledì confermano l’avanzata dell’Slpp in occasione delle elezioni presidenziali di novembre 2019, che Gotabaya Rajapaksa ha vinto con oltre il 52 per cento dei consensi. (segue) (Inn)