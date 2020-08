Sri Lanka: elezioni parlamentari, netta vittoria della famiglia Rajapaksa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del computo delle schede in corso nello Sri Lanka confermano lo scenario tracciato dai sondaggi, che anticipavano una vittoria del partito Sri Lanka Podujana Peramuna (Slpp); quest’ultimo ha guadagnato ulteriori consensi in tutti e 22 i distretti elettorali del paese, e si è aggiudicato i distretti rurali di Polonnaruwa, Kurunegala e Ratnapura, dove è concentrata la maggioranza singalese-buddhista del paese, di cui il presidente si è fatto portavoce. Nel distretto di Colombo, centro economico del paese, l’Slpp si è aggiudicato quasi il 60 per cento dei consensi e 12 seggi. Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è stato il primo leader internazionale a contattare telefonicamente il suo omologo singalese per congratularsi per l’esito delle elezioni. Congratulazioni sono giunte anche dal presidente delle Maldive, Ibrahim Solih. (Inn)