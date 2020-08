Corea del Sud: medici tirocinanti indicono sciopero contro riforma settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici tirocinanti degli ospedali della Corea del Sud hanno proclamato uno sciopero di un giorno oggi, 7 agosto, per protestare contro il piano di riforma del personale medico presentato dal governo del presidente Moon Jae-in. Lo sciopero non ha causato disagi di rilievo presso le strutture ospedaliere del paese. La protesta è stata indetta dalla Korean Intern Resident Association (Kira), associazione di rappresentanza dei medici tirocinanti e praticanti, contro il piano del governo che prevede un innalzamento delle quote di ammissione presso le scuole di medicina. Allo sciopero ha aderito quasi il 70 per cento dei 16mila iscritti all’associazione. La Korea Medical Association (Kma), che rappresenta 130mila dottori, ha indetto a sua volta una sciopero per la giornata di oggi. Il piano del governo prevede di aumentare le ammissioni presso le scuole di medicina di 4mila unità nell’arco di 10 anni a partire dal 2022, e di aprire nuove scuole pubbliche di medicina per ampliare i servizi alla persona. L’amministrazione del presidente Moon sta aumentando da anni le assunzioni pubbliche per contenere la disoccupazione nel paese, specie tra i giovani, a fronte di un clima sempre più difficile per le piccole e medie imprese. (Git)